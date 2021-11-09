Захарова ответила польскому МИД по поводу миграционного кризиса: вы лжете сами себе

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ситуация с мигрантами на восточной границе ЕС - лишь часть общей картины, и не видеть этого, не понимать и не признавать является манипулированием фактами и ложью. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Польши, сообщает БЕЛТА.

"Пресс-секретарь МИД Польши говорит, что мы "эксплуатируем" кризис на польско-белорусской границе, лжем и манипулируем фактами, что ведет к усилению напряженности в Европе. Дорогой Лукаш Ясина, напряженность в Европе усиливается уже много лет. В первую очередь из-за утраты некоторыми ее странами независимости в угоду политике неевропейских стран при реализации своего внешнеполитического курса, а также безответственного вмешательства в дела суверенных государств, ну и двойных стандартов в подходах к важнейшим демократическим принципам", - написала Мария Захарова.

Она отметила, что примеров тому немало, а некоторые из них уже стали хрестоматийными. "Разрушение иракской государственности, которое произошло из-за действий американской администрации и присоединявшихся к ней государств (среди которых активную роль играла и ваша страна), привело к тектоническим сдвигам в регионе, - указала представитель МИД РФ. - Спонсируемая западниками "арабская весна", натовская кампания против Ливии, вмешательство коллективного Запада в дела Сирии и поддержка там международного терроризма, а главное - появление ИГИЛ на обломках иракского государства, - все это привело к массовому исходу беженцев и мигрантов из этой части света в Европу. Ну и, конечно, информационные кампании, в основе которых унижение традиций и ценностей одних народов и культур в пользу других".

Мария Захарова повторила слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сказанные им сегодня, о том, что ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке. И решаться он должен при полном уважении международного гуманитарного права.

"Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС - лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать - это и есть манипулирование фактами и ложь. Самая страшная, которая только может быть. Ложь самим себе", - подчеркнула Мария Захарова.

"И еще. К сожалению, не увидела вашего возмущения лживыми публикациями в западной, включая польскую, прессе, которая в глобальном европейском миграционном кризисе опять увидела "руку Кремля", - констатировала представитель МИД РФ.

Вместо лекций о напряженности она посоветовала пресс-секретарю МИД Польши заняться обеспечением прав журналистов, "которых польские силовики выдавливают с пограничных участков, применяя агрессивную физическую цензуру, включая блокировку сотовой и интернет-связи и светошумовое воздействие". "Все это - вопиющее нарушение демократических стандартов свободы слова и СМИ, идущее вразрез с фундаментальными обязательствами государств в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы по гуманитарному измерению и правам журналистов", - подчеркнула Мария Захарова.

"Кстати. Отвечая вам на пассаж о "напряженности на континенте", я не вспоминала про размещение ПРО и других видов вооружений США в Европе, генезис украинского кризиса, антироссийскую энергетическую истерику и расположенную в Варшаве площадь Джохара Дудаева. Не потому, что забыла, а потому, что лучше даже не начинать", - добавила официальный представитель МИД РФ.-0-