Захарова: СМИ Союзного государства нужно выводить на новые площадки, включая TikTok

22 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство должно расширить информационное присутствие на новых интернет-платформах, включая TikTok и Telegram, эта задача остро стоит и перед российско-белорусской Телерадиовещательной организацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", сообщает ТАСС.

"Ничего страшного в том, что появятся аккаунты в том числе и в TikTok. Нет, это, наоборот, прекрасно. Мы там должны быть. И ориентиром, если вдруг нужна какая-то доказательная база для этого, является та же самая Организация Объединенных Наций, которая есть в TikTok, Всемирная организация здравоохранения. Почему бы союзным средствам массовой информации не приобрести себе вот такие зеркальные, не настолько сложные для понимания, но упрощенные копии или реплики в этих социальных сетях?" - задалась вопросом дипломат.

Она подчеркнула, что нельзя сдерживать развитие и выход на новый уровень попытками цепляться за привычные, пусть и солидные форматы. "В карете прошлого далеко не уедешь", - напомнила Мария Захарова вариацию цитаты из пьесы Максима Горького "На дне". Официальный представитель МИД РФ добавила, что необходимо предпринять усилия и вывести ресурсы Союзного государства на те площадки и платформы, где есть или будет их потенциально будущая аудитория.

По ее словам, эта проблема в настоящее время стоит перед Телерадиовещательной организацией Союзного государства, которая "дозрела до того уровня, когда нужно ей уделять пристальное внимание". "Популярна ли она так, как должна быть популярна? Конечно, нет. Является ли она цитируемой на том уровне, на котором она должна быть? Конечно, нет. Есть у нее потенциал? Огромный", - отметила Мария Захарова. Она указала, что этот орган мог бы стать мощнейшим инструментом донесения объективной информации, и этого ресурса не хватает России и Беларуси в настоящее время.

"К сожалению, он таковым сейчас не является. Не отработана механика, не разветвлена система его поддержки в интернете, не привлекателен он для лидеров общественного мнения, не видят они там своей добавленной стоимости", - пояснила дипломат. По ее словам, именно выход Телерадиовещательной организации на новые площадки мог бы изменить ситуацию. Так, для этого необходимы поддержка в Telegram собственного канала и развитие аккаунтов в других социальных сетях, организация прямого общения с аудиторией, привлечение к работе новых популярных ведущих, а также запуск новых, легких для восприятия программ.

Мария Захарова добавила, что эта работа должна в итоге привести к формированию у широкой аудитории четкого понимания значения Союзного государства. Она указала, что необходимо добиться того, чтобы жители РФ и Беларуси смогли без труда сразу вспомнить хотя бы несколько фактов об объединении, знать и пользоваться его преимуществами.-0-