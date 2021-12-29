Захарова: Союзному государству важно обороняться от информационных угроз

29 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Союзному государству необходимо обороняться от информационных угроз извне, являющихся следствием прямой агрессии в отношении РФ и Беларуси. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "БелРос", сообщает ТАСС.

"Нам важно обороняться от тех информационных угроз, которые уже давным-давно не являются даже угрозами, а являются следствием прямой агрессии в отношении наших стран", - сказала Мария Захарова.

Она отметила, что двум странам также необходимо развивать новые средства массовых коммуникаций, подчеркнув, что для этого понадобится совместная работа на разных направлениях.

"Для этого требуется и законодательная база, и взаимодействие по линии различных наших ведомств, и, конечно, союзных органов, - сказала официальный представитель МИД РФ. - Нужно те ресурсы, которые у нас есть, тоже активнейшим образом развивать, не по остаточному принципу и не стесняться, а наоборот, подтягивать современные формы коммуникации".

Мария Захарова также заявила, что сохранение мира станет главной задачей внешнеполитического ведомства России в следующем году. Дипломат отметила, что зачастую состояние мира на международной арене ошибочно воспринимается как естественное положение вещей, тогда как на самом деле сохранение и поддержание мира является сложнейшей задачей. "За мир надо бороться, это абсолютно неестественное для нашей планеты состояние, это состояние, которого нужно достигать, и нужно делать это профессионально", - добавила Мария Захарова.-0-