Захарова: тема выполнения Киевом Минских соглашений по Донбассу неоднократно обсуждалась в ОДКБ

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Тема выполнения Киевом Минских соглашений по Донбассу неоднократно обсуждалась в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.
"Проблематика Украины, в том числе выполнение Киевом Минского комплекса мер, неизменно поднималась российской стороной в ходе контактов с союзниками (по ОДКБ. - Прим. БЕЛТА) как на высшем уровне, так и в ходе встреч внешнеполитических, оборонных ведомств, секретарей советов безопасности государств - членов", - сказала Мария Захарова.
Отвечая на вопрос о возможности использования ОДКБ для урегулирования ситуации в Донбассе, официальный представитель МИД России отметила, что на эту тему уже были комментарии со стороны ОДКБ, и порекомендовала обращаться за дополнительными разъяснениями к представителям организации.-0-
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