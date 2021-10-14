Захарова: цели и задачи ООН - поддерживать международно-правовые основы, а не вмешиваться во внутренние дела

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Цели и задачи ООН - поддерживать международно-правовые основы, а не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявила сегодня на брифинге во время Евразийского женского форума официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о вскрывшихся данных о финансировании структурами ООН участников протестов в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цели и задачи ООН как раз заключаются в том, чтобы поддерживать международно-правовые основы, на которых государства выстраивали бы взаимоуважительные отношения, - сказала Мария Захарова. - Подчеркивается важность и актуальность невмешательства в дела друг друга, уважения суверенитета, территориальной целостности, уважения прав народов на собственную жизнь в рамках своего государства".

Мария Захарова напомнила, что позиция России в отношении произошедших в Беларуси событий хорошо известна. "Мы осудили, сделали это четко без каких-либо возможностей иного прочтения нашей позиции, осудили попытки целого ряда стран - это действительно были в общем-то коллективные усилия по вмешательству во внутренние дела суверенного государства по разжиганию незаконных, противоречащих основополагающим законам этой страны действий, мероприятий", - подчеркнула она.

При этом представитель МИД РФ указала, что российская позиция отличается последовательностью. "Она не связана с тем, что Беларусь - это часть Союзного государства, у нас, конечно, особые отношения с этой страной, с народом Беларуси. Наша позиция принципиальна: мы так относимся ко всем странам, это наш базовый подход", - заявила Мария Захарова.-0-