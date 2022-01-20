20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с заявлениями госдепа США по Беларуси усомнилась в качестве американского образования. Об этом она сказала сегодня на брифинге, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА высказывание некоего представителя госдепартамента США, что якобы через территорию Беларуси может быть атакована Украина, а изменение Конституции Беларуси якобы может привести к размещению на территории страны ядерных сил России.

"В качестве одного из достижений американские деятели постоянно упоминают американское образование. Когда слышишь заявления американских официальных лиц, то можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, честно говорю. Потому что либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, либо это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу", - сказала Мария Захарова.

"Невозможно нести то, что несут наши американские партнеры, полностью игнорируя белорусскую повестку, реалии. Все, что творится вокруг этой страны (Беларуси. - Прим. БЕЛТА), на границе этой страны. При этом бесконечно делая акцент на некой политической составляющей, апеллируя к каким-то фактам, которые фактами не являются. Детально в это все углубляться невозможно", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

В качестве примера она привела постоянно звучащие со стороны Запада заявления, что Россия якобы вот-вот нападет на Украину. "Есть реальность, а есть домыслы, которые, видимо, за счет частоты их повторения преподносятся как реальность, как факты", - отметила Мария Захарова.

"Многое из того, что мы сейчас слышим от представителей Вашингтона, понять не могут даже их американские коллеги, настолько все это находится в каком-то отрыве от ситуации. Вот еще один пример: на днях Виктория Нуланд (заместитель госсекретаря США. - Прим. БЕЛТА) сказала, что у них есть 18 сценариев развития событий, если Россия и когда Россия нападет на Украину. У меня такое впечатление, что в шоке были все: госдеп, Белый дом и другие силовые ведомства США. Что это за 18 сценариев, откуда она их взяла? Все даже не нашли, что ответить на этот счет, когда им задавали вопросы".

"В общем одного поля ягоды подобные заявления", - заключила официальный представитель МИД РФ.-0-