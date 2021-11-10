Захарова заявила о недопустимости под предлогом миграционного кризиса вводить новые санкции против Беларуси

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делать миграционный кризис предлогом для введения очередных санкций против Беларуси недопустимо. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, конечно, считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Беларуси, в отношении других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза", - сказала Мария Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ констатировала, что прежде страны Запада особо не искали поводов для введения санкций. Она предположила, что неоднократные отказы той же Польши и других стран, к которым Беларусь обращалась с предложением о проведении консультаций по миграционной проблеме, являются частью заведомо спланированной кампании. "Может быть, если отталкиваться от вопроса, кому это нужно и кто за этим стоит, прислушавшись к тем заявлениям, которые делаются относительно санкций, не стоит ли задуматься о том, что вообще западные недоброжелатели Минска придумали еще один сюжет для использования санкционного механизма давления, - отметила Мария Захарова. - Вот такое впечатление складывается, учитывая регулярность заявлений о необходимости введения новых санкций".

Представитель МИД РФ еще раз акцентировала внимание на первопричинах миграционного кризиса. "Мы также неоднократно заявляли, что нельзя перекладывать вину на Минск за очередной всплеск миграционного кризиса в Европе, ибо он не начался не в ноябре 21-го года, и не летом 21-го года, и не весной 21-го, он уже несколько лет в активной фазе, этот миграционный кризис, этот исход людей из стран, в которых так называемые развитые демократии решили навести свои порядки, - констатировала Мария Захарова. - Этот кризис вызван силовыми интервенциями Запада в регион Ближнего Востока и Северной Африки, а также последствиями провальной операции в Афганистане. Вот именно то, что происходило в Афганистане, действительно привело к новым виткам миграционного кризиса. Здесь связь прямая. А то, что сам миграционный кризис развивается не первый год, то кто бы об этом не знал. Можно не знать только в том случае, если только сегодня вы начали заниматься этой темой".

"Санкции, как мы уже все поняли, - излюбленный инструмент политики наших западных партнеров", - подчеркнула представитель МИД РФ.

"Приграничные государства ЕС предпочитают решать проблему не в прямых контактах с белорусскими властями, - продолжила Мария Захарова. - Они продолжают обвинять Беларусь в некой гибридной войне. Но нужно задать вопрос этим столицам и представителям соответствующих ведомств данных стран: почему нельзя было найти за эти полгода хотя бы одного дня и нескольких человек, которые смогли бы откликнуться на предложение Минска о проведении соответствующих консультаций? Складывается впечатление, что польские и литовские власти всеми силами пытаются создать ситуацию для того, чтобы вновь и вновь наказать Минск, а не урегулировать острый гуманитарный кризис. Я не буду сейчас говорить о том, что нарушено из гуманитарного права, о всех тех конвенциях, о всяких соглашениях, которые предполагают участие и Польши, и Литвы, - это отдельная история".

"Напомню, что мы считаем санкции в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказывать Беларуси и ее народу всестороннюю поддержку", - заключила официальный представитель МИД РФ.-0-

Захарова назвала чудовищными заявления Польши, Литвы и других стран ЕС в отношении миграционного кризиса