Захарова: запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам ставит под угрозу безопасность пассажиров

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запрет полетов через Беларусь по политическим мотивам - полная безответственность, которая ставит под угрозу безопасность пассажиров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.

"То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Беларуси по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров", - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл. "Оказывается, несмотря на нерасторопность в других насущных вопросах, перекроить маршрут сотен полетов европейский политбомонд может за один день, создав колоссальные проблемы гражданам", - подчеркнула Мария Захарова.

"Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.-0-