Заявление Национального собрания в связи с инцидентом с Государственным флагом Беларуси в Латвии

Заявление Национального собрания Республики Беларусь в связи с инцидентом с Государственным флагом Республики Беларусь в Латвийской Республике
Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении Государственного флага Республики Беларусь в г. Риге.
Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси.
Национальное собрание Республики Беларусь расценивает это как нарушение норм международного права.
Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений.
Отмечаем, что неприемлемые действия Латвии не вызвали осуждения других европейских стран. А ведь именно такое молчаливое согласие размывает общепринятые основы межгосударственных отношений.
Национальное собрание Республики Беларусь требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений.-0-