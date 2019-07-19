Заявления Лукашенко о повышении эффективности Союзного государства находят отклик в обществе - российский эксперт

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости достижения конкретных результатов в строительстве Союзного государства находят понимание и отклик у граждан России и Беларуси. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя состоявшиеся накануне белорусско-российские переговоры в Санкт-Петербурге.

"Именно Президент Беларуси заявил: давайте выходить на результат, повышение эффективности Союзного государства, - сказал Александр Перенджиев. - И решить эту задачу к 8 декабря - 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Думаю, это главный результат переговоров. Здесь я полностью солидарен с Президентом Беларуси, да и не только я, таких людей много: если есть Союзное государство, то оно должно показывать свою необходимость не только чиновникам, но и общественности двух стран, приносить пользу всем - и белорусам, и россиянам".

Политолог отметил, что граждане двух стран хотят от Союзного государства простых вещей. "Мы хотим лучше жить, хотим иметь более высокую степень безопасности, хотим реализовывать свои личные потребности и чувствовать себя как дома - и белорусы в России, и россияне в Беларуси, - убежден он. - Должны быть выстроены единое экономическое, культурное, образовательное, информационное пространство и так далее".

Касаясь заявления Президента Беларуси о том, что наряду с решением стратегических задач по строительству Союзного государства необходимо как можно быстрее ликвидировать текущие проблемы в белорусско-российских отношениях, Александр Перенджиев высказал мнение, что имеющиеся противоречия могли бы легче устраняться с созданием системы справедливой конкуренции. "Иногда появляется соблазн выставить какие-то барьеры, чтобы обеспечить себе более комфортные условия для конкуренции, - констатировал он. - Эти вопросы необходимо решить в рамках Союзного государства, чтобы конкурентная политика была справедливой, чтобы в нее меньше вмешивались органы государственного управления, чтобы все подчинялось законам здоровой экономической конкуренции. Здесь и заложены основные проблемы". -0-