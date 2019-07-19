Заявления Лукашенко о повышении эффективности Союзного государства находят отклик в обществе - российский эксперт

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 июля 2019, Пт
+18°C
Ясно EUR 2.28
USD 2.0255
RUB 3.215
Главное
Во время переговоров Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России
Президент
Больше дела, меньше слов - почему важно оперативно решить проблемы в отношениях Беларуси и России
Политика
Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку согласовать дорожную карту по экономике в сентябре
Экономика
Белорусские команды отправляются на Армейские международные игры
Общество
В Беларуси в I полугодии построено 19,3 тыс. квартир, более трети введенного жилья - для нуждающихся
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля
19:37 Калейдоскоп
Белорусские баскетболисты проиграли албанцам на молодежном ЧЕ в дивизионе В
19:30 Спорт
Повышенный уровень тревоги из-за активности вулкана объявили в Перу
19:19 В мире
Изменение методики подсчета баллов ЦТ на подачу документов в вузы не повлияло - Минобразования
19:17 Общество
Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Еврокомиссии
19:13 Президент
БГК имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу нового сезона SEHA-лиги
19:07 Спорт
Следователи ищут очевидцев того, как один водитель избил другого битой
18:57 Происшествия
В Ганцевичском районе мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся
18:50 Происшествия
Более 27,5 тыс. детей оздоровились за первую смену в лагерях Гомельской области
18:48 Регионы
В Барановичском районе уничтожили 23 кг дикорастущей конопли
18:46 Происшествия
МВД: благодаря мониторингу уменьшается количество нарушений в сельхозпредприятиях
18:41 Общество
Механизатор из Ганцевичского района слил более 300 л топлива
18:25 Происшествия
НАН Беларуси и РАН расширят сотрудничество в области космоса и высоких технологий
18:25 Общество
Сэндвич-панели на Br40 тыс. пытались незаконно ввезти из-за границы
18:12 Происшествия
Японскому бизнесу презентовали возможности машиностроения Беларуси
18:06 Экономика
Велосипедист получил 4 года ограничения свободы за ДТП со смертельным исходом
17:55 Происшествия
Витебское отделение БелТПП будет сотрудничать с ТПП Санкт-Петербурга и Курской области
17:54 Экономика
Таксист из Борисова подозревается в серии краж бензопил
17:53 Происшествия
Юная писательница София Ворса помогает ребятам с патологией зрения получить высшее образование
17:51 Культура
Поезд сбил насмерть мужчину в Жлобинском районе
17:47 Происшествия
Все новости
Темы
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Детский отдых Детский отдых
Уборочная кампания Уборочная кампания
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Заявления Лукашенко о повышении эффективности Союзного государства находят отклик в обществе - российский эксперт

Политика 19.07.2019 | 17:37

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости достижения конкретных результатов в строительстве Союзного государства находят понимание и отклик у граждан России и Беларуси. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя состоявшиеся накануне белорусско-российские переговоры в Санкт-Петербурге.

"Именно Президент Беларуси заявил: давайте выходить на результат, повышение эффективности Союзного государства, - сказал Александр Перенджиев. - И решить эту задачу к 8 декабря - 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Думаю, это главный результат переговоров. Здесь я полностью солидарен с Президентом Беларуси, да и не только я, таких людей много: если есть Союзное государство, то оно должно показывать свою необходимость не только чиновникам, но и общественности двух стран, приносить пользу всем - и белорусам, и россиянам".

Политолог отметил, что граждане двух стран хотят от Союзного государства простых вещей. "Мы хотим лучше жить, хотим иметь более высокую степень безопасности, хотим реализовывать свои личные потребности и чувствовать себя как дома - и белорусы в России, и россияне в Беларуси, - убежден он. - Должны быть выстроены единое экономическое, культурное, образовательное, информационное пространство и так далее".

Касаясь заявления Президента Беларуси о том, что наряду с решением стратегических задач по строительству Союзного государства необходимо как можно быстрее ликвидировать текущие проблемы в белорусско-российских отношениях, Александр Перенджиев высказал мнение, что имеющиеся противоречия могли бы легче устраняться с созданием системы справедливой конкуренции. "Иногда появляется соблазн выставить какие-то барьеры, чтобы обеспечить себе более комфортные условия для конкуренции, - констатировал он. - Эти вопросы необходимо решить в рамках Союзного государства, чтобы конкурентная политика была справедливой, чтобы в нее меньше вмешивались органы государственного управления, чтобы все подчинялось законам здоровой экономической конкуренции. Здесь и заложены основные проблемы". -0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.28 BYN 2.273 BYN 2.278 BYN
USD
2.0255 BYN 2.021 BYN 2.027 BYN
RUB
3.215 BYN 3.202 BYN 3.218 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Цудоўная Беларусь. Навагрудскі замак
Все видео

Фотоновости

Ключи от квартир в таунхаусе получили десять многодетных семей Минского района
Все фото

Инфографика

Рекомендации для планирующих поездки в Израиль В последнее время отмечается увеличение количества белорусских граждан, которым по различным причинам отказывается во въезде в Израиль.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко на форуме в Санкт-Петербурге говорил о сотрудничестве, общей истории, молодежи и интеграции
Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Еврокомиссии
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста Беларуси Августина Милованова
Экономика
Фото из архива ТАСС Правительство Беларуси утвердило порядок взаимодействия госорганов при импорте нефтепродуктов из РФ
Японскому бизнесу презентовали возможности машиностроения Беларуси
Витебское отделение БелТПП будет сотрудничать с ТПП Санкт-Петербурга и Курской области
Происшествия
Главный инженер МЗКТ оправдан и освобожден в зале суда
Следователи ищут очевидцев того, как один водитель избил другого битой
В Ганцевичском районе мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся
Общество
Китайская машиностроительная федерация открыла первое представительство в Республике Беларусь
Изменение методики подсчета баллов ЦТ на подачу документов в вузы не повлияло - Минобразования
МВД: благодаря мониторингу уменьшается количество нарушений в сельхозпредприятиях
Регионы
Ключи от квартир в таунхаусе получили десять многодетных семей Минского района
Более 27,5 тыс. детей оздоровились за первую смену в лагерях Гомельской области
Крупное лесопильно-пеллетное производство создадут в Бобруйске
Спорт
Во время матча "Хибернианс" - "Шахтер". Фото ФК "Шахтер" Солигорский "Шахтер" вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы, "Витебск" расстался с еврокубками
Белорусские баскетболисты проиграли албанцам на молодежном ЧЕ в дивизионе В
БГК имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу нового сезона SEHA-лиги
Технологии
Фото из архива Минчане могут заказать электронные жировки онлайн
Развитие LTE-скоростей в Беларуси: МТС на 65 % увеличил количество базовых 4G-станций диапазона 2600 МГц
Новая версия личного кабинета плательщика заработала на сайте МНС
Культура
Камерный зал Большого театра Беларуси откроет сезон шедеврами мировой оперы
Юная писательница София Ворса помогает ребятам с патологией зрения получить высшее образование
Реалии XVI века и современности - живопись Кирилла Мельника представят в галерее "Университет культуры"
В мире
Фото Kyodo Поджигатель японской студии аниме обвинил ее в краже своей идеи
Повышенный уровень тревоги из-за активности вулкана объявили в Перу
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля
"Лучший стрелок 2": вышел трейлер продолжения фильма с Томом Крузом
Бразильский школьник нашел останки гигантского крокодила
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Не тормози – КИКни!
Двое из небесного полка
«Если тебе 19 лет, что ты делаешь дома?!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия