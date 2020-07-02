Законодательство не предусматривает перепроверку подписи избирателя по его требованию - ЦИК

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 2 июля 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:43 Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160 В мире
18:34 ЧМ по борьбе планируется провести в декабре в Сербии Спорт
18:27 В Березинском районе через двое суток нашли потерявшегося в лесу пенсионера Происшествия
18:24 Пьяный бесправник протаранил машину департамента охраны в Бобруйске Происшествия
18:07 Лукашенко: Беларусь хочет, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада Президент
17:41 Милиция перешла на усиленный вариант несения службы в связи с празднованием Дня Независимости Общество
17:41 В Мозыре спасли тонувшего в реке мальчика Происшествия
17:40 Компания МТС поздравляет "Белтелеком" с 25-летием со дня образования! Общество
17:36 Трое абитуриентов удалены во второй день сдачи ЦТ по математике Общество
17:33 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Чили В мире
17:29 Ветеран: день освобождения от немецко-фашистских захватчиков - дата торжества и скорби Регионы
17:27 Лукашенко: если мы пойдем по навязанным сценариям заграничных кукловодов, то перестанем быть белорусами Президент
17:18 Лукашенко: Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило Президент
17:15 Истоки независимости белорусского государства берут начало в седой древности - Лукашенко Президент
17:08 Лукашенко: попытки дискредитировать поколение победителей будем расценивать как посягательство на суверенитет Президент
17:07 Лукашенко: сегодня мало подхватить историческое знамя Победы - настало время защитить его честь Президент
17:05 Минтруда продолжает мониторинг ситуации по увольнениям работников Общество
17:05 Лукашенко: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет Президент
17:02 Лукашенко принимает участие в торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси Президент
17:00 Следователи изучили повторные обращения о некачественной воде в Минске Происшествия
17:00 ЕЭК готовится к проведению Евразийского межправсовета 17 июля в Минске Политика
16:58 Белорусы в I полугодии купили валюты на $658,2 млн больше, чем продали Экономика
16:57 Прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан ограничена 5% Президент
16:54 Законодательство не предусматривает перепроверку подписи избирателя по его требованию - ЦИК Политика
16:54 Новые стимулы для развития конкуренции на рынке электроэнергии появятся в Беларуси Экономика
16:49 Головченко и Мясникович обсудили барьеры в ЕАЭС и меры в условиях пандемии COVID-19 Экономика
16:48 Семь человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты - ЦИК Политика
16:47 В Беларуси за три года число субъектов на рынке такси выросло на 43,4% Экономика
16:43 Кириченко: сохранить память о военных событиях - наш священный долг перед освободителями Регионы
16:37 Закрытие предприятий во время пандемии осложнило бы ситуацию в промышленности - Харитончик Экономика
Все новости
Все новости
Политика
02 июля 2020, 16:54

Законодательство не предусматривает перепроверку подписи избирателя по его требованию - ЦИК

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси"
Семь человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты - ЦИК
Избиркомы при проверке подписей обращаются к правоохранителям, коммунальщикам и почерковедам

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательное законодательство не предусматривает процедуры перепроверки подписи избирателя по его требованию. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

В Центризбирком поступили многочисленные обращения по результатам проверок территориальными избирательными комиссиями достоверности подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты некоторых лиц. "В обращениях заявители требуют сообщить о порядке отбора подписей для проверки и подтвердить законность действий комиссий, проверить и подтвердить признание или непризнание именно их подписи недостоверной", - рассказали о сути обращений в ЦИК. Кроме того, избиратели требуют учесть их подпись, если она не была учтена, в том числе в случаях, когда все подписи по соответствующему району в поддержку выдвижения определенного кандидата не были учтены соответствующей территориальной комиссией.

"Избирательное законодательство не предусматривает процедуры перепроверки подписи избирателя по его требованию, предоставления ему копий материалов по проверке подписей и индивидуального или группового обжалования избирателями результатов проверок в судебном порядке. На практике это не может быть реализовано из-за многотысячного количества подписных листов и подписей в них", - отметили в ЦИК.

Как пояснили в Центризбиркоме, также нет правовых оснований для удовлетворения обращений избирателей с просьбой "засчитать" их подписи, когда территориальная комиссия на основании ч. 21 ст. 61 Избирательного кодекса не учла все подписи в поддержку выдвижения определенного кандидата. Например, как это было с подписями избирателей по Московскому и Фрунзенскому районам Минска в поддержку выдвижения Виктора Бабарико.

Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты, в соответствии с ч. 7 ст. 68 Избирательного кодекса вправе только тот, кто выдвигался кандидатом в президенты. "Это же лицо вправе обращаться в суд в случае отказа ему в регистрации кандидатом в президенты в соответствии с положениями ч.5 статьи 68 Избирательного кодекса. Таким образом, правовых оснований для удовлетворения поступивших заявлений не имеется", - подчеркнули в ЦИК.

Центральная комиссия напомнила, что порядок проверки достоверности подписей избирателей установлен в ч.ч. 14-21 ст. 61 Избирательного кодекса. Территориальная комиссия в отношении каждого претендента на пост главы государства отбирает для проверки подписные листы, содержащие не менее 20% подписей от их общего количества. Если в результате проверки будет выявлено меньше 15% недостоверных подписей, то проверка завершается. Засчитываются все подписи, кроме недостоверных и не подлежащих учету и проверке. При выявлении более 15% недостоверных подписей комиссия дополнительно отбирает для проверки еще 15% подписей.

Исчерпывающий перечень оснований для признания подписей недостоверными установлен ч. 18 ст. 61 Избирательного кодекса. В общем количестве сданных не учитываются подписи избирателей, проживающих в другом районе, городе, районе в городе. Не подлежат проверке и учету подписи, вычеркнутые членом инициативной группы с письменной оговоркой о таком исключении, а также все подписи избирателей в подписном листе при отсутствии в нем сведений о выдвигаемом лице. Если проводились две проверки и по их результатам было выявлено более 15% недостоверных подписей от общего числа проверенных, то дальнейшая проверка прекращается. Все подписи в подписных листах, сданных по району, городу, району в городе не учитываются (ч.21 ст. 61 Избирательного кодекса). В ЦИК обратили внимание, что такая процедура применяется при проведении всех выборов, и в поступивших обращениях о фактах ее нарушения не сообщается.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы в Беларуси ЦИК
Новости рубрики Политика
Фото из архива ЕЭК готовится к проведению Евразийского межправсовета 17 июля в Минске
Фото из архива Семь человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты - ЦИК
Лебедев: Аллея Дружбы в Минске - символ памяти о вкладе стран СНГ в общую Победу
Сергей Лебедев Лебедев: если эпидситуация позволит, наблюдатели от СНГ приедут на выборы в Беларусь
Владимир Макей. Фото МИД Макей высказался за введение в перспективе безвизового режима между ЕС и Беларусью
Дмитрий Хома. Фото из архива Алгоритм проверки подписей четко изложен в Избирательном кодексе и одинаков для всех - Дмитрий Хома
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило
"Глядя на вас, испытываю гордость и самую глубокую признательность" - Лукашенко вручил госнаграды
В Беларуси выздоровели и выписаны 48 738 пациентов с COVID-19
В столичном комплексе "Минск Мир" - старт продаж в трех новых домах!
Топ-новости
Лукашенко: к своей независимости белорусы шли более тысячи лет
Семь человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты - ЦИК
Прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан ограничена 5%
Головченко и Мясникович обсудили барьеры в ЕАЭС и меры в условиях пандемии COVID-19
Минтруда продолжает мониторинг ситуации по увольнениям работников
Следователи изучили повторные обращения о некачественной воде в Минске
"Ожившие фотографии" Минска покажет проект представительства МТРК "МИР" и БЕЛТА
Как будет работать общественный транспорт Минска 3 июля
Госрегулирование цен на маски и антисептики в Беларуси могут продлить на 90 дней
Минэнерго предлагает увеличить сумму возмещения некоторым гражданам расходов на электроснабжение
Медики назвали основные управляемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
Теплая погода сохранится в Беларуси в выходные
МАРТ дал рекомендации по покупкам в интернет-магазинах
Новые стимулы для развития конкуренции на рынке электроэнергии появятся в Беларуси
Интерактивная карта с результатами проб воды появилась на сайте "Минскводоканала"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.