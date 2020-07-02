Законодательство не предусматривает перепроверку подписи избирателя по его требованию - ЦИК

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательное законодательство не предусматривает процедуры перепроверки подписи избирателя по его требованию. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

В Центризбирком поступили многочисленные обращения по результатам проверок территориальными избирательными комиссиями достоверности подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты некоторых лиц. "В обращениях заявители требуют сообщить о порядке отбора подписей для проверки и подтвердить законность действий комиссий, проверить и подтвердить признание или непризнание именно их подписи недостоверной", - рассказали о сути обращений в ЦИК. Кроме того, избиратели требуют учесть их подпись, если она не была учтена, в том числе в случаях, когда все подписи по соответствующему району в поддержку выдвижения определенного кандидата не были учтены соответствующей территориальной комиссией.

"Избирательное законодательство не предусматривает процедуры перепроверки подписи избирателя по его требованию, предоставления ему копий материалов по проверке подписей и индивидуального или группового обжалования избирателями результатов проверок в судебном порядке. На практике это не может быть реализовано из-за многотысячного количества подписных листов и подписей в них", - отметили в ЦИК.

Как пояснили в Центризбиркоме, также нет правовых оснований для удовлетворения обращений избирателей с просьбой "засчитать" их подписи, когда территориальная комиссия на основании ч. 21 ст. 61 Избирательного кодекса не учла все подписи в поддержку выдвижения определенного кандидата. Например, как это было с подписями избирателей по Московскому и Фрунзенскому районам Минска в поддержку выдвижения Виктора Бабарико.

Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты, в соответствии с ч. 7 ст. 68 Избирательного кодекса вправе только тот, кто выдвигался кандидатом в президенты. "Это же лицо вправе обращаться в суд в случае отказа ему в регистрации кандидатом в президенты в соответствии с положениями ч.5 статьи 68 Избирательного кодекса. Таким образом, правовых оснований для удовлетворения поступивших заявлений не имеется", - подчеркнули в ЦИК.

Центральная комиссия напомнила, что порядок проверки достоверности подписей избирателей установлен в ч.ч. 14-21 ст. 61 Избирательного кодекса. Территориальная комиссия в отношении каждого претендента на пост главы государства отбирает для проверки подписные листы, содержащие не менее 20% подписей от их общего количества. Если в результате проверки будет выявлено меньше 15% недостоверных подписей, то проверка завершается. Засчитываются все подписи, кроме недостоверных и не подлежащих учету и проверке. При выявлении более 15% недостоверных подписей комиссия дополнительно отбирает для проверки еще 15% подписей.

Исчерпывающий перечень оснований для признания подписей недостоверными установлен ч. 18 ст. 61 Избирательного кодекса. В общем количестве сданных не учитываются подписи избирателей, проживающих в другом районе, городе, районе в городе. Не подлежат проверке и учету подписи, вычеркнутые членом инициативной группы с письменной оговоркой о таком исключении, а также все подписи избирателей в подписном листе при отсутствии в нем сведений о выдвигаемом лице. Если проводились две проверки и по их результатам было выявлено более 15% недостоверных подписей от общего числа проверенных, то дальнейшая проверка прекращается. Все подписи в подписных листах, сданных по району, городу, району в городе не учитываются (ч.21 ст. 61 Избирательного кодекса). В ЦИК обратили внимание, что такая процедура применяется при проведении всех выборов, и в поступивших обращениях о фактах ее нарушения не сообщается.-0-