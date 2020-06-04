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04 июня 2020, 21:54

Заложниками ситуации со столкновениями в США стали простые люди - Савиных

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заложниками ситуации со столкновениями в США стали простые люди, такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Заложниками ситуации всегда будут простые люди", - считает Андрей Савиных. По его мнению, сейчас в США можно наблюдать конфликт двух элит, но фактически за них воюют темнокожие, латиноамериканцы, интеллигенция. "Они просто являются пушечным мясом этого столкновения", - отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что в США сложилась достаточно специфическая политическая культура - полиция очень жестко обращается с гражданами. Андрей Савиных озвучил сведения Washington Post, поскольку данные полиции получить невозможно: полицейские в США каждый год убивают при задержании до тысячи человек, из них больше половины - темнокожие. И больше половины случаев применения оружия не оправдано. В то же время в перестрелках полицейские убивают не больше 50 человек в год.

Ранее инциденты, похожие на ситуацию с убийством Джорджа Флойда, не вызывали такой масштабной реакции, протест возникал в конкретной общине, его успокаивали, и он через 2-3 дня исчезал. Андрей Савиных считает, что нынешняя ситуация была использована Демократической партией в борьбе против Республиканской, в данном случае против Дональда Трампа. "Полицейские ассоциируются с властью. Власть - это Трамп, ему в очередной раз попытались навесить ярлык человека, ненавидящего негров, и попытались использовать ситуацию, чтобы снизить его электоральный рейтинг", - пояснил парламентарий.

Он согласился, что это банальная технология политической борьбы, но считает, что специфика в том, что в данной ситуации элиты США вошли в очень жесткое противостояние, это борьба за выживание. Однако запрос на порядок и спокойствие в обществе никто не отменял. Поэтому американский лидер Дональд Трамп делает жесткие заявления, говорит о том, что он президент и привержен порядку, обеспечит спокойствие в стране. "Это электоральная технология, которая вполне может укрепить его позиции", - считает председатель Постоянной комиссии по международным делам.

Андрей Савиных полагает, что нельзя сравнивать американскую ситуацию с майданом. "Потому что одна элитная группа, глобальный финансовый олигархат, воюет с олигархатом военно-промышленным, производственным. Они сошлись в очень жесткой, я бы сказал, схватке на выживание. Это впервые", - отметил он.

По его мнению, организация массовых протестов в различных городах США имеет очень мощное финансирование. Кроме того, проводится информационная кампания в соцсетях и средствах массовой информации. Еще одна особенность - участие известных личностей.

"В ход идут селебрити, они "солдаты" глобального проекта, это голливудские пехотинцы, люди с хорошим заработком, который они получают благодаря глобальной америкоцентричной культуре, которая доминировала все эти десятилетия. Они все на зарплате, это вне всякого сомнения, думаю, им в той или иной меры было сказано четко "сейчас пришло время отрабатывать свои высокие гонорары". У меня в этом нет сомнений", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий считает, что в Америке сейчас можно наблюдать классический пример, когда элиты одной страны сходится в жестком противостоянии. "Причем очевидно уже, что американские элиты, группировки, которые соперничают друг с другом, уже перешли точку невозврата. То есть договориться они уже не смогут. Уверен, что эти беспорядки - это только начало. Если закончатся беспорядки по этому поводу, через 2-3 недели возникнет новый повод, и будет еще новый виток дестабилизации, новый виток беспорядков", - полагает он.-0-

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