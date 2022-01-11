Замглавы МИД Беларуси провел ряд встреч в Риме по темам отношений с ЕС и ФАО

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник в ходе визита в Рим встретился с заместителем министра (статс-секретарем) иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Бенедетто Делла Ведова, сообщили БЕЛТА во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным темам белорусско-итальянской политической повестки, экономического сотрудничества, гуманитарных проектов, а также отношений по линии Европейского союза.

В тот же день Сергей Алейник также пообщался с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цуй Дунъюем. Стороны констатировали заметное укрепление двустороннего сотрудничества на протяжении последних лет. Обсуждены вопросы подготовки страновой программы сотрудничества Беларуси и ФАО до 2025 года, реализации целей устойчивого развития, а также обеспечения глобальной продовольственной безопасности.-0-