Замглавы МИД и посол Великобритании обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Стороны обсудили британскую концепцию "Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики", а также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - пояснили в МИД.

В масштабном комплексном обзоре, который недавно представил премьер-министр Борис Джонсон, представлена концепция развития Великобритании до 2030 года, включая вопросы национальной безопасности, внешней и внутренней политики и подход Великобритании к мировой экономике.-0-