Замгоссекретаря США Дэвид Хэйл посетит Беларусь 17 сентября

16 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Визит в Беларусь заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла ожидается 17 сентября. Эту информацию БЕЛТА подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Программой пребывания запланированы встреча Дэвида Хэйла на высшем уровне и переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности", - заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.-0-