Запад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах - Макей

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде случаев подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но продолжают его разделять. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Женеве во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что основополагающие международно признанные документы ООН в сфере защиты и поощрения прав человека предписывают государствам для достижения этой цели стремиться к расширению международного сотрудничества и диалога на основе взаимоуважения и взаимопонимания.

"К сожалению, в реалиях современного мира в ряде случаев подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но продолжают его разделять. Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям", - подчеркнул министр.

По его мнению, делается это для политической дискредитации власти в этих государствах, не вписывающейся в западную картину мира, и устранения ее любой ценой.

"Я уверенно говорю об этом по той простой причине, что горячо любимая игрушка западных стран в виде экономических санкций, активно используемая ими для давления на другие суверенные государства, абсолютно несовместима с заботой о людях и их правах", - заявил белорусский дипломат.

Он обратил внимание, что такая тактика представляет собой вопиющее нарушение принципов Декларации международного права, учрежденной в 1970 году. В ней провозглашено, что ни одно государство не может ни применять, ни поощрять применение односторонних экономических, политических мер или мер любого иного характера с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав.

"Надо помнить, что универсальные и принадлежащие всему мировому сообществу права человека не должны трактоваться односторонним образом. Каждое государство прикладывает возможные усилия для достижения согласованных международных стандартов с учетом своего национального контекста и реальных возможностей. Чтобы оценить достигнутый государством прогресс, нужен диалог и взаимопонимание, а не надуманные обвинения и угрозы", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.-0-

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