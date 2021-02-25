Запад зациклился на насаждении своей "демократии" в Беларуси - Макей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Запада есть зацикленность на насаждении "демократии" в Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Есть какая-то зацикленность на продвижении, насаждении демократии в их понимании этого слова. Да, демократия необходима. Есть определенные демократические нормы, которых все должны придерживаться. Но благородные цели не должны достигаться неблагородными методами", - подчеркнул Владимир Макей.

По мнению министра, некоторые люди не всегда чувствуют, что происходит в другой стране, и не могут понять, что у каждого государства есть свой путь развития. "В конечном итоге мы все придем к этой благородной цели. Может, кто-то быстрее, кто-то дольше. Но нужно учитывать многообразие развития наций, национальные психологические особенности народов. Думаю, что отсутствие понимания этого момента является причиной того, что сегодня есть ряд проблем во взаимоотношениях Запада не только с Беларусью, но и с Россией", - считает глава МИД.-0-