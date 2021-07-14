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14 июля 2021, 13:41

Западные санкции стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции - Гигин

Вадим Гигин. Фото из архива
Вадим Гигин. Фото из архива

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Введенные коллективным Западом санкции против Беларуси стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции. Такое мнение высказал сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы говорим о санкциях и вообще влиянии политического кризиса в Беларуси на союзное строительство, то они выступили очень мощным триггером, - полагает Вадим Гигин. - Как это не прозвучит парадоксально, но политический кризис в Беларуси и вокруг нее встряхнул союзное строительство, активизировал очень многие процессы, заставил говорить не только и не столько об экономике, но и о совместных вызовах и угрозах, проблемах безопасности, общей идеологии".

По мнению декана, общие угрозы в рамках гибридной войны, развязанной против Беларуси и России, еще больше будут укреплять союзные отношения. "Мы не находимся в стадии нормальных международных отношений сейчас. Это было бы большим преувеличением, если бы мы говорили, что есть просто какие-то осложнения, - отметил он. - Нет осложнений, а есть денормализация международных отношений, и в этой ситуации это действительно приводит к укреплению связей между Россией и Беларусью".

"Второй момент, как мне кажется, очень важный: мы разобрались в очень важном вызове, поскольку была тенденция втянуть Россию в антибелорусскую такую коалицию, - продолжил Вадим Гигин. - Так сказать, какая разница, кто в Минске у власти, придут другие - они тоже будут развивать отношения с Россией. Но сейчас мы находимся в июле 2021 года и, с моей точки зрения, совершенно очевидно, что это не так. Одна из задач внешних сил, которые были вовлечены в белорусский кризис и сейчас вводят санкции, заключалась как раз в разрушении Союзного государства. То есть мы должны понимать, что одна из главных целей внешних игроков - отрыв России от Беларуси. Причем это была многоуровневая сложная игра, она началась не 9 августа. И ослабление связей России и Беларуси, дискредитация союзного строительства - это было одной из предпосылок разрушения той политической системы, которая сложилась в Республике Беларусь. Я думаю, у серьезных экспертов не остается никаких сомнений, что в случае прихода альтернативной, назовем ее так, команды к власти в Беларуси, ни о каком союзном строительстве мы бы с вами сейчас не разговаривали. Мы бы говорили о демонтаже тех интеграционных наработок, которые были сделаны".

По прогнозу эксперта, в дальнейшем будет происходить усиление санкционного давления как на Россию, так и на Беларусь. "Причем, заметьте, субъектность Союзного государства в отчетах, планах, заявлениях западных политиков стала проявляться именно в условиях этого кризиса. До недавнего времени они вообще пытались игнорировать существование Союзного государства", - указал Вадим Гигин.-0-

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