Запланированная встреча с депутатами ЕП не состоится по вине европейской стороны - Савиных

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Палате представителей должна была состояться встреча с делегацией Европейского парламента. Она отменилась по вине европейской стороны, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Встреча не будет проведена по вине европейской стороны. Мы готовы были к диалогу в контексте наших традиционных ценностей белорусской внешней политики, - сказал Андрей Савиных. - К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой".

"Что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику, - подчеркнул депутат. - Будем надеяться, что когда-либо наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода".

Целью визита должно было стать ознакомление новоизбранных членов бюро делегации с состоянием и перспективами белорусско-европейских отношений.

Во встрече должны были принять участие заместители председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью - Вальдемар Томашевский (Литва), Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик по Беларуси комитета Европарламента по иностранным делам Пятрас Ауштрявичюс (Литва).-0-