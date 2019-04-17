Зарубежным дипломатам устроят экскурсию по индустриальному парку "Великий камень"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время цикла мероприятий, знакомящих иностранных дипломатов с различными сферами жизни белорусского государства, министр иностранных дел Владимир Макей вместе с главами дипмиссий, аккредитованных в Минске, 18 апреля посетит индустриальный парк "Великий камень". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Программой запланирована презентация экономического потенциала, истории парка, ознакомительная экскурсия по территории.

Как сообщалось БЕЛТА 11 апреля со ссылкой на первого заместителя главы администрации парка Игоря Лещенка, уже 43 компании являются резидентами "Великого камня", и ожидается, что до конца года их будет не менее 60. Они представляют широкую географию стран мира, в том числе белорусские, китайские, немецкие, австрийские, американские, российские компании. На сегодняшний день в парке создана вся инфраструктура первой очереди. До конца года ее территория будет расширена с нынешних 3,5 кв.км до 8,5 кв.км. Это полностью подготовленные площадки со всеми инженерными сооружениями, а также типовыми производственно-офисными зданиями.

В целом в "Великом камне" созданы наиболее льготные условия, которые существуют в Европе и Азии. Это включает освобождение от налога на прибыль на 10 лет, а в дальнейшем до 2062 года ставка этого налога уменьшена в два раза; освобождение до 2062 года от налога на землю и имущество; освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС на оборудование. Кроме того, есть ряд преференций нефинансового характера, таких как работа "одной станции", которая позволяет иностранным инвесторам проходить все необходимые государственные процедуры непосредственно в парке в одном месте.-0-