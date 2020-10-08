Зась: Беларусь справится с ситуацией без всякого внешнего вмешательства

Станислав Зась. Фото из архива
8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь справится с кризисной ситуацией без всякого внешнего вмешательства. Об этом сегодня во время записи интервью для телеканала RT заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.
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Зась не связывает запрос на самоидентификацию нации с протестами в Беларуси
Об этом сегодня во время записи интервью для телеканала RT заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Зась: ОДКБ готова сыграть посредническую роль в Кыргызстане
Организация Договора о коллективной безопасности готова сыграть посредническую роль для урегулирования ситуации в Кыргызстане.
Зась: ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в разрастании конфликта в Нагорном Карабахе
"Не в интересах Армении, не в интересах Азербайджана, чтобы конфликт разрастался до региональной войны, - сказал Станислав Зась. - Поэтому я не вижу такого развития события".