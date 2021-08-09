Зась: комбинированная атака на Беларусь с целью свержения законной власти продолжается

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Комбинированная атака на Беларусь с целью свержения законной власти продолжается с использованием практически всего инструментария. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сегодня в Ереване на встрече с и.о. главы МИД Армении Арменом Григоряном, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Станислав Зась проинформировал армянскую сторону о ситуации, которая сложилась в зоне ответственности ОДКБ, и о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности, - рассказал пресс-секретарь. - В частности, во время встречи с Арменом Григоряном отмечено, что по всему периметру зоны ответственности организации напряженность растет. На европейском направлении продолжается комбинированная атака на Беларусь с целью свержения законной власти, при этом используются практически все инструментарии: психологические, экономические санкции и демонстрация военной силы для оказания давления на Беларусь".

Генсек ОДКБ дал также оценку ситуации в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. "После вывода войск США и их союзников из Афганистана обстановка в этой стране существенно обострилась, страна все больше погружается в хаос, может возникнуть опасность массового наплыва беженцев на территорию соседнего Таджикистана и проникновения туда формирований международных террористических организаций", - констатировал он. Станислав Зась заявил, что в ОДКБ внимательно следят за ситуацией на таджикско-афганской границе.

Говоря о Кавказском регионе коллективной безопасности, генеральный секретарь ОДКБ отметил, что возникшая напряженность на армяно-азербайджанской границе негативно влияет на безопасность как самой Армении, так и в зоне ответственности ОДКБ в целом. "Мы серьезно обеспокоены учащением и расширением географии вооруженных инцидентов, в результате которых есть жертвы. Считаем, что возможности урегулирования пограничных противоречий между Арменией и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами далеко не исчерпаны", - подчеркнул Станислав Зась.

Касаясь подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, стороны обсудили согласование вопросов повестки дня, предстоящее председательство Армении в ОДКБ в 2022 году.

Станислав Зась встретился также с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном. "Отмечено, что в рамках развития военной составляющей в ходе очередной сессии СКБ планируется подписать 4 важных документа. Среди них - изменения в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, определяющие порядок и возможность привлечения Миротворческих сил ОДКБ к миротворческим миссиям ООН через координирующее государство, а также план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой", - проинформировал пресс-секретарь. Аршак Карапетян и Станислав Зась обсудили запланированные в 2021 году учения Коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в октябре-ноябре в Таджикистане и в России.

Кроме того, Станислав Зась провел встречу с руководителем Аппарата Совета безопасности Армении Айком Петросяном, стороны обсудили современные вызовы и угрозы и предстоящее в конце сентября в Армении учение "Гром-2021" со спецподразделениями антинаркотических служб государств ОДКБ.

"10 августа, как ожидается, состоится встреча Станислава Зася с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - добавил пресс-секретарь.-0-