Зась: механизмы безопасности, обеспечившие Европе 75 лет мира, дают сбои

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Механизмы безопасности, обеспечившие Европе 75 лет мира, дают сбои. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, выступая сегодня по видеосвязи на ежегодном Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Механизмы обеспечения безопасности, созданные после Второй мировой войны и обеспечившие Европе 75 лет прочного мира, продолжают работать с перебоями, - сказал генсек ОДКБ. - Демонтаж Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и запуск процедуры денонсации Договора по открытому небу еще в большей степени ведут к эрозии сложившейся системы контроля над вооружениями".

Генеральный секретарь ОДКБ дал оценку ситуации в сфере безопасности на евразийском пространстве. По его мнению, у жителей всего большого Евразийского континента - от Ла-Манша до Владивостока - сохраняется озабоченность развитием обстановки в сфере безопасности. "Еще год назад серьезная угроза безопасности в связи с пандемией и необходимость борьбы с ней, казалось, должна была бы объединить нас всех, консолидировать мировое сообщество и сгладить имеющиеся противоречия. Этого, однако, не произошло", - заявил Станислав Зась.

Он акцентировал внимание, что в декларации, принятой на сессии Совета коллективной безопасности, в специальном заявлении министров иностранных дел от 1 декабря 2020 года государства - члены ОДКБ подтвердили солидарность и поддержку призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к немедленному и глобальному прекращению огня во всех уголках мира в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. "Приходится констатировать, что к имеющемуся перечню вызовов и угроз добавились задачи обеспечения биобезопасности, - подчеркнул Станислав Зась. - Несмотря на определенные успехи в борьбе с пандемией коронавируса, вызванные ею экономические, социальные, демографические последствия негативно влияют на динамичное развитие значительного числа стран, осложняют перспективы обеспечения прочной стабильности. Мы сохраняем уверенность, что новые вызовы современности и борьба с ними станут в конечном счете объединительным мотивом в регионе ОБСЕ".

Он также напомнил, что в ходе недавних заседаний уставных органов ОДКБ, состоявшихся под председательством Таджикистана в Душанбе, отмечалось: существенных сдвигов в сфере глобальной и региональной безопасности пока не достигнуто. "Продление в начале года действия Договора СНВ-3 осталось весьма значимым, но все же единичным положительным эпизодом общей напряженной картины", - сказал Станислав Зась.

"Помимо дальнейшей общей неспокойной обстановки мы отмечаем прирост ряда военно-политических угроз в Восточно-Европейском регионе зоны коллективной ответственности ОДКБ. В непосредственной близости от границ государств - членов организации продолжается размещение элементов стратегической системы ПРО, осуществляется дополнительное развертывание войсковых группировок", - указал генеральный секретарь ОДКБ.

Станислав Зась заверил, что ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках признанных переговорных форматов, исходя из принципов и норм международного права без избирательного подхода.

В Форуме ОБСЕ также приняли участие постпреды при ОДКБ из Армении и России, делегации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.-0-