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02 февраля 2021, 13:51

Зась: надежды на то, что пандемия изменит агрессивный характер отношений в мире, не оправдались

Станислав Зась. Фото из архива
Станислав Зась. Фото из архива

2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Надежды на то, что пандемия COVID-19 изменит агрессивный характер международных отношений и снизит напряженность в мире, не оправдались. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогам деятельности ОДКБ в 2020 году и задачам на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия коронавируса стала новой глобальной угрозой, она во многом изменила нашу жизнь, - констатировал Станислав Зась. - Она затронула практически все сферы деятельности: политическую, социально-экономическую, военную и другие. За прошлый год мы чуть острее поняли, насколько уязвим наш мир и насколько хрупки те благополучие и стабильность, пусть даже относительные, в которых мы с вами привыкли жить. Более того, пандемия обострила необходимость консолидации усилий всего человечества по противодействию этой новой и не до конца изведанной угрозе. Вместе с тем существовавшие надежды, что новая угроза - пандемия COVID-19 - изменит характер международных отношений, снизит агрессивность внешней политики и побудит государства к объединению усилий и взаимодействию, они в полной мере не сбылись".

Станислав Зась отметил, что призывы, в том числе генсека ООН, к прекращению войн и единению должной поддержки не получили. "Напротив, мы наблюдаем дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, усиливаются милитаристические настроения у части западной политической элиты", - подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ.-0-

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