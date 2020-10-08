Зась: ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в разрастании конфликта в Нагорном Карабахе

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в разрастании конфликта в Нагорном Карабахе, считает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Такое мнение он высказал сегодня во время записи интервью для телеканала RT , передает корреспондент БЕЛТА.

"Не в интересах Армении, не в интересах Азербайджана, чтобы конфликт разрастался до региональной войны, - сказал Станислав Зась. - Поэтому я не вижу такого развития события".

/Будет дополнено/.-0-