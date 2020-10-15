Зась о встрече с Лукашенко: состоялся обстоятельный разговор о ситуации в зоне ответственности ОДКБ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ сложная по нескольким факторам. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Станислав Зась рассказал, что состоялся очень обстоятельный разговор в первую очередь о той ситуации, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ в этом году.

"Она на самом деле очень сложная по многим факторам - и из-за продолжающейся пандемии коронавируса, которая оказала существенное влияние на все события во всех наших странах. Сейчас мы наблюдаем вторую волну, рост числа заболевших и, к сожалению, умерших практически во всех наших государствах", - констатировал Станислав Зась.

"Меры принимаются, опыт получен во всех государствах, и, я думаю, что все-таки пройдем это испытание", - заметил он.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в деятельность ОДКБ. Большинство запланированных мероприятий проводится в онлайн-режиме, а часть операций и учений перенесена на более поздний срок. Например, сдвинуты сроки проведения антинаркотической операции "Канал" и операции "Нелегал". Их хотят провести в 2021 году.

"Вторая особенность текущего года, она также сегодня обсуждалась, - это те события, та непростая ситуация, которая складывается в некоторых наших государствах. Это и Беларусь, и обострение конфликта в Нагорном Карабахе, и события в Кыргызстане. Ситуация, к сожалению, развивается везде очень сложно, - считает Станислав Зась.

"Об этих событиях и этой обстановке и шел сегодня разговор", - резюмировал генеральный секретарь ОДКБ.-0-

Зась рассчитывает на очный формат предстоящей в Москве сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ "Разработана повестка дня, она очень насыщенная, и мы сейчас работаем над согласованием этой повестки", - рассказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.