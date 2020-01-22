Зась обсудил с секретарем Совбеза РФ укрепление международной роли ОДКБ

22 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась встретился сегодня в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Николай Патрушев поздравил Станислава Зася с назначением на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности и выразил готовность оказывать всестороннее содействие Секретариату ОДКБ в решении стоящих перед организацией задач, - отметил пресс-секретарь. - Отдельное внимание собеседники уделили реализации приоритетов России на период ее председательства в ОДКБ в 2020 году, обсудили вопросы укрепления международной роли ОДКБ и установления продуктивного взаимодействия с международными организациями и отдельными странами".

Рассмотрен вопрос о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в государствах ОДКБ. Кроме того, речь шла о подготовке заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, проведение которого запланировано весной 2020 года в Москве.

"Мы также подробно обсудили мероприятия в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые предстоит провести в формате ОДКБ в соответствии с планом, утвержденным на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября прошлого года в Бишкеке", - отметил Станислав Зась.

По его словам, были затронуты вопросы подготовки кадров в сфере информационной безопасности.-0-

Фото ОДКБ