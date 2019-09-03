Зась: обсуждаются предложения по повышению эффективности переговоров по ситуации на востоке Украине

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретари советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси на встрече в Варшаве обсудили возможные предложения по повышению эффективности переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сегодня журналистам заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

Секретари советов безопасности обсудили урегулирование кризиса на востоке Украины. Станислав Зась не стал озвучивать детали, потому что не было принято конкретных решений. "Обсуждались возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в "нормандском формате". В том числе те инициативы, которые высказывала Беларусь о присоединении США к переговорному процессу", - сказал госсекретарь.

Ситуация в Украине существенно влияет на безопасность всего Восточноевропейского региона. Отвечая на вопрос, будут ли еще проводиться встречи, подобные той, что состоялась в Варшаве, Станислав Зась отметил, что такой формат будет востребован и в будущем, поскольку странам региона важно вместе рассматривать возникающие в нем проблемы.-0-