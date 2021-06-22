Зась: ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении комплексных угроз безопасности

22 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, которая впервые посетила Секретариат ОДКБ и выступила на расширенном заседании Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Станислав Зась отметил, что развитие конструктивных отношений с ОБСЕ занимает во внешнеполитической повестке ОДКБ видное место. "ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении комплексных угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах, - заявил он. - Это будет способствовать укреплению общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности".

Станислав Зась подчеркнул: в ОДКБ заинтересованы в расширении контактов и развитии сотрудничества между ОДКБ и ОБСЕ во внешнеполитической и военно-политической областях, а также в противодействии терроризму и связанному с ним экстремизму, незаконному обороту наркосредств. "Предметом особого внимания должна стать ситуация в Афганистане. Мы выступаем за разработку и принятие совместных заявлений по теме Афганистана и по другим проблемам актуальной для обеих организаций повестки", - сказал он.

Генсек ОДКБ убежден: благодаря интенсификации взаимодействия можно добиться значительно большей эффективности усилий, предпринимаемых и по линии ОДКБ, и по линии ОБСЕ. "Вызовов и угроз в сфере безопасности не становится меньше, борьба с ними должна объединять наши организации. В нынешних условиях, несмотря на рост конфронтации и, по сути, сужения, а то и перекрытия ряда важных каналов общения в Европе, мы считаем, что именно ОБСЕ, ее институты, созданные для поиска возможностей предотвращения, мониторинга и содействия разрешению конфликтов, остаются площадками, где диалог - пусть и непростой - продолжается", - резюмировал Станислав Зась.

Станислав Зась

По мнению Хельги Шмид, ОБСЕ и ОДКБ укрепляют взаимодействие. "Позволю сказать, что и ОБСЕ, и ОДКБ поддерживают сотрудничество в некоторых сферах, но есть и некоторые направления, в которых мы могли бы укрепить наше взаимодействие", - сказала она. Хельга Шмид напомнила, что на форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, который состоялся 9 июня, была упомянута необходимость развивать диалог в обеспечении охраны границ, чтобы противодействовать терроризму и организованной преступности, а также для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Подводя итоги встречи и выступления Хельги Шмид на заседании Постоянного совета ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ сказал: ОДКБ и ОБСЕ также займутся укреплением сотрудничества в области охраны границ и борьбы с преступностью в информационной сфере. "Сегодня озвучена необходимость развивать сотрудничество и по другим направлениям: охрана границ, пресечение киберпреступности - это очень актуальная тема, которой мы уже занимаемся", - отметил Станислав Зась.

"Мы намерены и дальше проводить встречи на таком высоком уровне. Надо расширять взаимное участие в мероприятиях друг друга. Мы готовы расширять участие представителей ОБСЕ в наших мероприятиях: и в военных, и в других сферах обеспечения безопасности", - подытожил генеральный секретарь ОДКБ.-0-

Фото ОДКБ