Зась отправится в Армению для встречи с высшим политическим и военным руководством страны

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Армению для встречи с высшим военно-политическим руководством страны и обсуждения ситуации в зоне ответственности ОДКБ состоится 22-24 декабря. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Запланирована встреча с председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Генеральный секретарь ОДКБ представит ему на утверждение проект плана мероприятий по реализации решений сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Республики Армения", - проинформировал пресс-секретарь.

Также ожидается, что Станислав Зась проведет переговоры с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, министром обороны Суреном Папикяном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.-0-