Зась: пандемия снизила уровень международного сотрудничества в сфере безопасности

18 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проблемы, вызванные пандемией COVID-19, снизили уровень международного сотрудничества в сфере безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на встрече секретарей советов безопасности государств - участниц СНГ, которая состоялась в режиме видео-конференц-связи, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Станислав Зась констатировал, что мировое сообщество испытывает острый дефицит доверия и стабильности.

"И это одна из основных характеристик современности, - сказал он. - Это происходит в условиях обострения борьбы за мировые ресурсы и рынки, демонтажа сложившейся в последние десятилетия международной системы контроля над вооружениями, девальвации международного права и общепризнанных норм. Как результат, мы уже наблюдаем рост вооруженных конфликтов, массовых противоправных действий, проявлений терроризма".

Станислав Зась обратил внимание на то, что динамика развития обстановки в регионе коллективной безопасности ОДКБ определяет необходимость постоянного развития механизмов межгосударственного сотрудничества по линии противодействия современным вызовам и угрозам. "Вызванные пандемией проблемы, повлиявшие на снижение уровня международного сотрудничества в сфере безопасности, в конечном итоге сказались на эффективности мер по противодействию современным вызовам и угрозам, в том числе терроризму, - указал он. - Ухудшение в экономической сфере и снижение уровня жизни миллионов людей по всей планете вследствие карантинных мер создает дополнительные возможности для вербовки новых рекрутов, используя при этом различные современные информационно-коммуникационные технологии".

Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул: размывание границ между физическим пространством и виртуальной реальностью, расширение использования технологии искусственного интеллекта привели к появлению новых киберугроз, влияющих на защиту населения, общества и государства. При этом, по его словам, перевод государственного управления, бизнеса и частной жизни в цифровую сферу в условиях пандемии вызвал заметный рост преступности в области информационно-коммуникационных технологий.

Станислав Зась поддержал идею синхронизации антитеррористических мер в формате СНГ, ОДКБ, ШОС, высказанную министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошедшем в мае заседании СМИД ОДКБ. "Сейчас мы собираем предложения по практическому наполнению этого процесса", - сообщил генеральный секретарь ОДКБ.

Резюмируя, Станислав Зась заявил, что в складывающихся сегодня условиях деятельность ОДКБ сосредоточена на совершенствовании механизмов коллективной безопасности с учетом современных реалий и прогнозируемого развития международной обстановки. Он высказал уверенность, что очередная встреча секретарей советов безопасности СНГ внесет заметный вклад в укрепление безопасности в Евразийском регионе.-0-