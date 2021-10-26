Зась: парламентское измерение является одной из основ ОДКБ

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая встреча членов Постоянного совета ОДКБ с полномочными представителями парламентов государств - членов ОДКБ при Парламентской ассамблее ОДКБ с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Обсуждались вопросы совершенствования взаимодействия Парламентской ассамблеи ОДКБ с другими органами организации. Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в организации придают большое значение участию Секретариата ОДКБ в мероприятиях, проводимых по линии ПА ОДКБ, а руководство секретариата ОДКБ регулярно участвует в заседаниях ее Совета. "Парламентское измерение является одной из основ, на которое опирается фундамент нашей организации, и поэтому Секретариат ОДКБ придает важное значение взаимодействию с Парламентской ассамблеей ОДКБ как одному из инструментов укрепления и повышения эффективности деятельности организации", - подчеркнул Станислав Зась. Он также отметил, что развитие парламентского измерения стало одним из приоритетов председательства Армении в ОДКБ в 2021-2022 годах.

В свою очередь председатель Постоянного совета ОДКБ, постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов заявил, что ПА ОДКБ играет важную роль в деле принятий модельных законодательных актов и рекомендаций, способствующих сближению законодательств государств - членов ОДКБ и приводящих их в соответствие с положениями международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ.

"В контексте парламентского измерения важным является сближение и гармонизация национального законодательства государств - членов ОДКБ в сфере обеспечения национальной безопасности с учетом новых вызовов и угроз. Также считаем актуальным развитие парламентской дипломатии ОДКБ для выстраивания диалога на площадках международных парламентских организаций и форумов", - сказал Виктор Биягов.

Во время встречи была высказана необходимость развивать и эффективно использовать инструмент публичной дипломатии для формирования позитивного имиджа ОДКБ. Также обсуждались вопросы реализации плана мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности и подготовки юбилейной сессии Парламентской ассамблеи ОДКБ.-0-