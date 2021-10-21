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Политика
21 октября 2021, 14:58

Зась посетит учения ОДКБ вблизи таджикско-афганской границы

Станислав Зась. Фото из архива
Станислав Зась. Фото из архива

21 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Таджикистан состоится 22-24 октября, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"23 октября генеральный секретарь прибудет на полигон Харбмайдон, расположенный в 20 км от таджикско-афганской границы. Там состоится заключительный этап совместных учений "Взаимодействие-2021" коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, "Поиск-2021" сил и средств разведки и "Эшелон-2021" подразделений материально-технического обеспечения коллективных сил", - отметил пресс-секретарь.

Станислав Зась будет наблюдать за действиями войск и спецподразделений, которые отработают проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства - члена ОДКБ боевиков международных террористических организаций.-0-

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Зась ОДКБ Таджикистан учения
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