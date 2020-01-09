Зась приступил к исполнению обязанностей генсека ОДКБ

9 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представитель Беларуси Станислав Зась, назначенный Советом коллективной безопасности ОДКБ на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, приступил сегодня к работе, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Учитывая, что в 2020 году Россия председательствует в ОДКБ, нового генерального секретаря организации представил коллективу Секретариата ОДКБ заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин", - отметил пресс-секретарь.

Обращаясь к сотрудникам секретариата, Станислав Зась сказал, что назначение на пост генерального секретаря ОДКБ для него огромная честь и большая ответственность. "Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам-членам и их народам еще более эффективно", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

До назначения на должность генерального секретаря ОДКБ Станислав Зась занимал пост государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.-0-