9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал с осторожностью относиться к вопросу расширения ОДКБ. Об этом он сказал, отвечая на вопросы участников конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", которая проходит сегодня в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.

"К рассмотрению вопроса о расширении ОДКБ надо относиться очень аккуратно и очень осторожно. Мы открытая организация и приветствуем взаимодействие и с международными структурами, и с другими странами, которые разделяют наши подходы и принципы деятельности. Но членство в организации - это очень серьезный вопрос, его надо рассматривать аккуратно, чтобы не размыть наше единство, сплоченность", - заявил генсек ОДКБ.

Это очень важно, чтобы мы на самом деле были эффективной организацией", - указал он.-0-