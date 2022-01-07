Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане

7 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ 6 января проинформировал ООН о проведении в Казахстане миротворческой операции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Станислав Зась направил письмо в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором сообщается, что "на основании обращения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан", - отметил пресс-секретарь.

Также Станислав Зась направил соответствующие письма генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову, в которых проинформировал международные организации о принятом СКБ ОДКБ решении провести миротворческую операцию в Республике Казахстан и направить на ограниченный период времени воинские контингенты государств - членов ОДКБ.-0-