Зась прокомментировал разногласия с Арменией в вопросе назначения генсека ОДКБ

21 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась рассчитывает, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусскую кандидатуру на должность генсекретаря ОДКБ уже согласовали президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России. Станислав Зась побывал во всех этих странах и встретился с каждым из глав государств. "Встречи прошли позитивно по тональности и характеру, результативности и полезно лично для меня. Целесообразно такую схему вводить в практику, когда человек, претендующий на пост генерального секретаря военно-политического блока, встречается со всеми главами государств", - отметил госсекретарь.
Станислав Зась рассказал, что во время бесед с лидерами стран ОДКБ он услышал, как они оценивают ситуацию в регионе и деятельность самой организации, решения каких вопросов ожидают в ближайшем будущем. "Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности", - добавил Станислав Зась.
Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, планируется ли встреча с руководством Армении, Станислав Зась отметил: "Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и встретиться с ним, министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать в том числе по этим проблемам".
По его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. "Но я надеюсь, что все-таки будет достигнут консенсус и вопросы, которые сейчас стоят, будут сняты. Этот вариант будет самым лучшим и полезным для дела. Надо преодолеть эти разногласия и дальше запускать нормальную работу", - подчеркнул Станислав Зась.-0-
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