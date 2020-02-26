Зась проведет переговоры с политическим и военным руководством Армении

26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сегодня отправился с визитом в Армению. Его поездка продлится по 29 февраля, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, - отметил пресс-секретарь. – Ожидается также, что генеральный секретарь ОДКБ проведет переговоры с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, министром обороны Давидом Тонояном, секретарем Совета национальной безопасности Арменом Григоряном и председателем Национального собрания Араратом Мирзояном".

Это первый визит Станислава Зася в Армению в качестве генерального секретаря ОДКБ.-0-