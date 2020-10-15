Зась рассчитывает на очный формат предстоящей в Москве сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повестка дня запланированной на 2 декабря в Москве сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ разработана, и она очень насыщенна. Такую точку зрения высказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Станислав Зась проинформировал главу государства о практических мероприятиях ОДКБ и, в частности, о подготовке к заседаниям уставных органов, в том числе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Разработана повестка дня, она очень насыщенная, и мы сейчас работаем над согласованием этой повестки, - рассказал генсек ОДКБ. - Очень надеемся, что удастся провести в очном формате - это было бы очень правильно, тем более учитывая ту непростую ситуацию, в которой подходим к этому саммиту. Есть о чем переговорить президентам, есть что обсуждать и есть понимание, какие решения нужно принимать по сложившейся ситуации".-0-

Зась о встрече с Лукашенко: состоялся обстоятельный разговор о ситуации в зоне ответственности ОДКБ "Она на самом деле очень сложная по многим факторам - и из-за продолжающейся пандемии коронавируса, которая оказала существенное влияние на все события во всех наших странах", - констатировал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.