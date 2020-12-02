Зась: рост числа вызовов и угроз не повлиял на дееспособность ОДКБ

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рост в нынешнем году числа вызовов и угроз как глобального, так и регионального характера не повлиял на дееспособность Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшейся сегодня сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в режиме видеоконференции с участием глав государств организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась констатировал, что заседание впервые было проведено в формате видеосвязи. "Этот год был особенным для всех нас и для организации в целом, особенным в том плане, что мы работали в условиях пандемии коронавируса, - сказал он. - Были отмечены серьезные новые для нас вызовы и угрозы как в регионе ответственности ОДКБ, так и за пределами наших границ. То есть в принципе в этом году отмечается рост и глобальной, и региональной напряженности в мире. И это наглядно прозвучало в том числе в выступлениях глав государств".

По словам генсека ОДКБ, на сессии состоялся обстоятельный разговор, касающийся как зон ответственности ОДКБ, так и задач, стоявших в текущем году перед организацией. "Подведены итоги этой работы, и, несмотря на особенности этого года и непростые условия, никакого ощутимого проседания в работе организации не произошло, - подчеркнул Станислав Зась. - Да, мы вынуждены были пересмотреть формат мероприятий, скорректировать свою работу, перестроиться, но тем не менее задачи решались, и те цели, установки и задачи, которые ставили главы государств на прошлом саммите ОДКБ, и приоритеты председательства Российской Федерации в целом выполнены. Это можно отметить как главный итог сегодняшнего обсуждения и всей нашей работы за год".-0-