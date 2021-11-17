Зась: уровень военной опасности для стран ОДКБ не снижается

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Уровень военной опасности для стран Организации Договора о коллективной безопасности не снижается. На это обратил внимание генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Москве на девятой встрече секретарей советов безопасности государств - участников Содружества Независимых Государств, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Что касается региональной безопасности и, в частности, ее обеспечения в зоне ответственности ОДКБ, то вынужден констатировать, что для государств - членов ОДКБ уровень военной опасности не снижается", - сказал Станислав Зась. По его словам, на это указывают в том числе расширяющееся присутствие войсковых группировок стран НАТО, развитие их военной инфраструктуры и активизация военной деятельности в непосредственной близости от западных границ государств ОДКБ.

"Трехсторонние договоренности, закрепленные в заявлении Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, позволили прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе, - продолжил генсек ОДКБ. - Однако, несмотря на предпринимаемые шаги, на линии соприкосновения армянской и азербайджанской сторон все еще сохраняется напряженность. При этом в Центральной Азии обстановка после смены власти в Афганистане остается сложной, напряженной и малопредсказуемой".

По его словам, уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы. "В этом случае возможно усиление внутреннего вооруженного противостояния в Афганистане, активизация деятельности террористических формирований и расширение наркопроизводства. Все это несомненно затронет безопасность всех стран региона", - подчеркнул генсек ОДКБ.

Он отметил, что внесенные в повестку дня сегодняшней встречи такие проблемы, как угрозы, исходящие с территории Афганистана, биобезопасность, незаконная миграция и использование информационных технологий в преступных целях чрезвычайно важны и актуальны и для Организации Договора о коллективной безопасности.

Станислав Зась напомнил: главы государств - членов ОДКБ 16 сентября в Душанбе на сессии Совета коллективной безопасности дали высокую оценку деятельности Содружества Независимых Государств, отметив при этом необходимость наращивания тесного взаимодействия между ОДКБ и СНГ в вопросах обеспечения безопасности и создания благоприятных условий для всестороннего развития государств и народов. Этот тезис был подтвержден в принятом 15 сентября заявлении министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по случаю 30-летия Содружества Независимых Государств и 20-летия Шанхайской организации сотрудничества. "В этой связи хочу заверить вас, что ОДКБ со своей стороны готова развивать всестороннее сотрудничество с Содружеством Независимых Государств и его профильными структурами в вопросах противодействия современным вызовам и угрозам безопасности наших государств", - заявил генсек ОДКБ.-0-