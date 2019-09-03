Зась: встреча в Варшаве полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча в Варшаве секретарей советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога. Об этом сегодня журналистам сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась призвал "не искать в этой встрече скрытых смыслов, не строить конспирологических теорий". "Эта встреча полностью вписывается в наши минские инициативы по расширению международного диалога с целью обеспечения мира и безопасности", - сказал он.

Встреча секретарей советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси в Варшаве прошла в последних числах августа по инициативе зарубежных коллег, добавил Станислав Зась.

Встречу госсекретарь Совбеза назвал "хорошей возможностью послушать друг друга, самим высказаться о проблемах, которые существуют в регионе и мире, угрозах разного характера". "Не могу сказать, что все наши оценки и мнения совпали, но тем более, нужен такой диалог", - подчеркнул он.

"Беларусь еще раз подтвердила, что мы остаемся приверженцами мирного урегулирования всех спорных проблемных вопросов, которые существуют в мире, политико-дипломатическим способом и никаким другим", - отметил Станислав Зась. Беларусь подтвердила свою готовность всемерно содействовать этому процессу, резюмировал госсекретарь.-0-