Зась: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан помог в короткие сроки переломить ситуацию и восстановить конституционный порядок

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан способствовал в короткие сроки перелому ситуации в Казахстане и восстановлению стабильности и конституционного порядка в стране. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на заседании Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Генеральный секретарь ОДКБ отдельно проинформировал российских депутатов об итогах проведения миротворческой операции в Казахстане. "Операция завершена успешно, все контингенты Коллективных миротворческих сил ОДКБ полностью выведены с территории страны и вернулись в пункты постоянной дислокации. Потерь среди личного состава, вооружений и военной техники нет", - сказал Станислав Зась.

"Он также сообщил, что оперативный ввод по запросу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Коллективных миротворческих сил ОДКБ в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности способствовал в короткие сроки перелому ситуации в Казахстане и восстановлению стабильности и конституционного порядка в стране. Об этом решении был уведомлен Совет Безопасности ООН, а также генеральные секретари ОБСЕ и ШОС", - рассказал пресс-секретарь.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал российских депутатов о ситуации в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ и обозначил угрозы, исходящие с территории Афганистана.

"Станислав Зась подчеркнул необходимость оказания помощи Таджикистану в сдерживании потенциальных угроз. Он также рассказал о деятельности организации в сфере внешнеполитической координации, военного сотрудничества и противодействию вызовам и угрозам. После выступления генерального секретаря ОДКБ состоялся обмен мнениями о деятельности ОДКБ и ее парламентской составляющей - Парламентской ассамблеи ОДКБ", - добавил пресс-секретарь.-0-