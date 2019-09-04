Зась: взаимоотношения с НАТО не идут в ущерб сотрудничеству Беларуси с Россией

4 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/ Взаимоотношения Беларуси с блоком НАТО, в том числе странами-соседями, развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией. Об этом сегодня заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве (встреча с участием высоких представителей США, Польши и Украины, отвечающих за вопросы безопасности. - Прим. БЕЛТА) и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнеры прекрасно знают, и там тоже об этом говорилось, что Россия - наш стратегический союзник и партнер. И наши взаимоотношения ни с блоком НАТО, ни с нашими соседями, они не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Мы развиваем контакты и с нашими западными соседями, и с Россией", - подчеркнул Станислав Зась.

Он рассказал, что на следующей неделе в Беларусь приедет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Это плановая поездка. Она ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями. У нас вынесены для обсуждения определенные вопросы, в общем они где-то коррелируются (с тем, что обсуждалось в Варшаве. - Прим. БЕЛТА): и по состоянию международных механизмов контроля над вооружениями, и по обеспечению информационной безопасности. Нельзя эти вопросы решать только с одним вектором. Важно выстраивать диалог именно со всеми участниками в этом регионе", - сказал госсекретарь Совбеза.

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