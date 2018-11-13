Заседание белорусско-египетской торговой комиссии намечено на конец ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) Ихабом Ахмедом Талаатом Насром, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Стороны подчеркнули важность предстоящего визита в Беларусь делегации во главе с председателем Палаты представителей Египта, организации намеченного на конец ноября 2018 года пятого заседания Белорусско-египетской совместной торговой комиссии, конструктивной взаимной поддержки на международной арене.

Собеседники обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития белорусско-египетского сотрудничества, отметили дружественный и конструктивный характер политических отношений, выразили удовлетворение развитием межпарламентского диалога, динамикой торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сфере промышленной кооперации.

"Также на встрече обсуждались актуальные вопросы региональной повестки дня, обозначена обоюдная приверженность дальнейшему всестороннему развитию белорусско-египетских отношений", - проинформировали в министерстве.-0-