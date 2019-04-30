Заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване (Армения), сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Заседание сейчас идет в узком формате, затем встреча продолжится в расширенном составе.
По информации пресс-службы Евразийской экономической комиссии, в повестку заседания включены вопросы реализации цифровой повестки ЕАЭС, устранения препятствий на внутреннем рынке союза, промышленной кооперации, торговли, таможенного сотрудничества и экономики.
Планируется обсудить аспекты реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", работу по устранению государствами-членами препятствий.
Главам правительств стран-участниц будут представлены доклад Евразийской экономической комиссии "О создании условий для развития цифровой экосистемы торговли в Евразийском экономическом союзе", содержащий рекомендации по развитию интернет-торговли в союзе, отчет ЕЭК о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в 2018 году, предложения по утверждению единых подходов к определению страны происхождения при вывозе товаров.
Члены межправсовета также рассмотрят проект описания эталонной модели национального механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.349 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.102 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.254 BYN
|3.268 BYN