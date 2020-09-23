Заседание Евразийского межправсовета пройдет 9 октября

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 9 октября. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из вопросов, который предстоит рассмотреть премьер-министрам стран Евразийского экономического союза, Ия Малкина назвала проект стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года. По ее словам, документ активно дорабатывается. "В общей сложности на заседаниях Совета ЕЭК в сентябре найдены решения по 28 пунктам, - сказала Ия Малкина. - Ряд чувствительных вопросов планируется рассмотреть на заседании Евразийского межправительственного совета, чтобы внести итоговый документ на рассмотрение глав государств".-0-