Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Минске

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрят перспективы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы.

В повестке заседания вопросы цифровой повестки ЕАЭС, взаимодействия в сферах торговли, промышленности и АПК, энергетики, экономики и финансовой политики. Будут обсуждены проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и о регулировании алкогольного рынка в союзе.

Планируется обсудить ход формирования общего рынка газа ЕАЭС, разработку проекта концепции финансового рынка союза, другие темы наднационального регулирования.

Главам правительств государств - членов союза будут представлены совместные прогнозы развития АПК, баланса спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018-2019 годы. Намечено рассмотреть планы мероприятий по стимулированию производства и использования колесного транспорта с электродвигателями в странах ЕАЭС на 2018-2020 годы.-0-