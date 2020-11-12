Заседание Комитета секретарей совбезов ОДКБ пройдет 17 ноября в видеоформате

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности состоится 17 ноября в режиме видео-конференц-связи, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Члены Комитета секретарей советов безопасности обсудят вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ в сложившейся в мире ситуации, повестку дня предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также деятельность Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов организации", - рассказал пресс-секретарь.

Планируется рассмотреть и одобрить ряд проектов решений Совета коллективной безопасности ОДКБ, которые касаются военного и военно-технического сотрудничества, миротворческих сил и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования, антинаркотической стратегии ОДКБ и подготовки кадров для органов государственной власти государств - членов ОДКБ.

"Как ожидается, будет подписан план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год и план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2020 года - первое полугодие 2021 года", - добавил пресс-секретарь.

Мероприятие пройдет под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.-0-