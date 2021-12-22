Заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб МИД СНГ прошло в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств - участников СНГ состоялось сегодня в штаб-квартире Содружества в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании, которое проходило с использованием видео-конференц-связи, приняли участие руководители и эксперты правовых служб внешнеполитических ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители правового департамента Исполкома СНГ. Участники заседания обсудили перспективы работы над конвенцией о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники СНГ, в связи с чем согласились с необходимостью привлечь к разработке документа представителей всех государств Содружества.

Члены комитета обменялись мнениями относительно анализа практики урегулирования соотношения международных обязательств при разработке и заключении международных договоров в рамках СНГ. Традиционно состоялась и содержательная дискуссия по актуальным вопросам правового сотрудничества на пространстве СНГ, а также возможностям дальнейшего укрепления взаимодействия в международно-правовой сфере на площадках ключевых международных организаций, в том числе универсальных.

Следующее заседание Консультативного комитета состоится в первой половине 2022 года в рамках председательства Республики Казахстан.-0-